Volley | A2 maschile | risultati 13a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nel fine settimana appena trascorso, si è tornati a giocare in tutti i campionati, anche se alcune partite, ancora una volta, hanno visto il loro rinvio a causa di alcune positività riscontrate all’interno dei roster. Andiamo comunque a vedere quali sono stati nel campionato di Serie A2, idella 13a. Serie A213aSorprende in Serie A2, tra idella 13adi campionato, la sconfitta pesante di Brescia in casa del fanalino di coda Lagonegro, sconfitta che la fa staccare dal trenino delle prime posizioni. Tutte vittorie casalinghe quelle di questo turno, Bergamo che continua la sua striscia fatta solo di vittorie, consolidando il suo primato e rimane ...