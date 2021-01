Volley | A2 femminile | i risultati della 14a giornata

(Di martedì 12 gennaio 2021) Recuperato il quinto turno di regular season di A2, dopo una pausa che dura da prima di Natale nonostante alcuni recuperi; ancora un match annullato a causa del Covid-19, questa volta solo in un girone. Nel girone Est vincono Vallefoglia, Macerata e Martignacco, mentre Marignano affronta il riposo e il match tra Soverato e Montecchio viene rinviato; nel girone Ovest invece trionfano Mondovì, Roma, Sassuolo e Olbia. Sempre Mondovì inoltre vince il recupero contro Torino, valido per la 10a. Scopriamo insieme idelle partite14adi Serie A2. Le partite14aNel girone Est, Ravenna lotta ma riesce a strappare un solo set alle padrone di casaMegabox che coglie ...

A 24 giorni di distanza dall’ultimo match, la Omag torna in campo mercoledì 13 gennaio per affrontare il primo impegno del 2021.LIVE VOLLEY - Piacenza-Modena: gli aggiornamenti sul PUNTEGGIO in DIRETTA del recupero della diciasettesima giornata di Superlega 2020/2021.