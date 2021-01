Volkswagen Golf 8 - Avviato un richiamo per aggiornare il software di 56 mila esemplari (Di martedì 12 gennaio 2021) La Volkswagen ha Avviato una campagna per richiamare in officina migliaia di esemplari della Golf di ottava generazione. L'iniziativa è volta ad apportare una serie di aggiornamenti al sistema informatico e coinvolge 56 mila veicoli commercializzati in tutta Europa, di cui 26 mila nella sola Germania. Nessun problema alla sicurezza. In particolare, i veicoli interessati saranno sottoposti a lavorazioni che dovrebbero risolvere alcuni difetti al software per la gestione dell'infotainment o della retrocamera che hanno sollevato critiche tra la clientela: dagli schermi neri ai messaggi di errore, dalla lentezza di risposta di alcune funzioni alle spie accese senza alcun motivo, solo per citarne alcuni. Tra l'altro, per alcuni esemplari, dotati di motori ... Leggi su quattroruote (Di martedì 12 gennaio 2021) Lahauna campagna per richiamare in officina migliaia didelladi ottava generazione. L'iniziativa è volta ad apportare una serie di aggiornamenti al sistema informatico e coinvolge 56veicoli commercializzati in tutta Europa, di cui 26nella sola Germania. Nessun problema alla sicurezza. In particolare, i veicoli interessati saranno sottoposti a lavorazioni che dovrebbero risolvere alcuni difetti alper la gestione dell'infotainment o della retrocamera che hanno sollevato critiche tra la clientela: dagli schermi neri ai messaggi di errore, dalla lentezza di risposta di alcune funzioni alle spie accese senza alcun motivo, solo per citarne alcuni. Tra l'altro, per alcuni, dotati di motori ...

