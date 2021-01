Vladimir Putin ha firmato una legge che permetterà di bloccare le piattaforme social che limitano i media russi (Di martedì 12 gennaio 2021) L’11 gennaio 2021 su Twitter è stato pubblicato un post che riporta la notizia di una legge firmata dal presidente russo Vladimir Putin «contro la censura dei media russi su Facebook, Twitter e YouTube». Il tweet contiene il link ad un articolo pubblicato lo stesso giorno dal sito web RassegneItalia.info dal titolo “La russia difende la libertà di parola: Putin firma una legge contro la censura dei media russi su Fb, Twitter e YouTube”. Si tratta di una notizia vera. Come spiegava il 23 dicembre 2020 la testata della radio pubblica americana Npr, il pacchetto di leggi era stato approvato a novembre 2020 in prima lettura dalla Duma (la camera bassa del parlamento che affianca il Consiglio federale della ... Leggi su facta.news (Di martedì 12 gennaio 2021) L’11 gennaio 2021 su Twitter è stato pubblicato un post che riporta la notizia di unafirmata dal presidente russo«contro la censura deisu Facebook, Twitter e YouTube». Il tweet contiene il link ad un articolo pubblicato lo stesso giorno dal sito web RassegneItalia.info dal titolo “Laa difende la libertà di parola:firma unacontro la censura deisu Fb, Twitter e YouTube”. Si tratta di una notizia vera. Come spiegava il 23 dicembre 2020 la testata della radio pubblica americana Npr, il pacchetto di leggi era stato approvato a novembre 2020 in prima lettura dalla Duma (la camera bassa del parlamento che affianca il Consiglio federale della ...

Sono iniziati oggi a Berlino dei colloqui fra i capi negoziatori dei Paesi del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina).

Washington, 12 gen. (Adnkronos) - L'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, parteciperà alla cerimonia di inagurazione di Joe Biden a Presidente il prossimo 20 gennaio, ha reso noto l'ambasc ...

