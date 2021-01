Vir-Gsk, studio su nuovo anticorpo monoclonale per trattamento precoce Covid19 (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) - Una nuova arma contro Covid-19. Vir Biotechnology e GlaxoSmithKline hanno annunciato oggi un accordo con l'Agile Initiative (Gb) per valutare l'anticorpo monoclonale Vir-7832 in pazienti con Covid da lieve a moderato, in una fase 1b/2a di sperimentazione clinica. I dati preclinici suggeriscono che l'anticorpo neutralizzante ha due proprietà distintive: una maggiore capacità di eliminare cellule infette e il potenziale per migliorare la funzione virus specifica delle cellule, che potrebbe aiutare a trattare o prevenire l'infezione. La piattaforma di studio Agile, che sarà la prima a testare Vir-7832 sugli esseri umani, utilizza protocolli adattabili - spiega una nota - e modelli statistici per consentire la valutazione di farmaci candidati per il trattamento Covid-19. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) - Una nuova arma contro Covid-19. Vir Biotechnology e GlaxoSmithKline hanno annunciato oggi un accordo con l'Agile Initiative (Gb) per valutare l'Vir-7832 in pazienti con Covid da lieve a moderato, in una fase 1b/2a di sperimentazione clinica. I dati preclinici suggeriscono che l'neutralizzante ha due proprietà distintive: una maggiore capacità di eliminare cellule infette e il potenziale per migliorare la funzione virus specifica delle cellule, che potrebbe aiutare a trattare o prevenire l'infezione. La piattaforma diAgile, che sarà la prima a testare Vir-7832 sugli esseri umani, utilizza protocolli adattabili - spiega una nota - e modelli statistici per consentire la valutazione di farmaci candidati per ilCovid-19. ...

