Violano il coprifuoco | il Maiorca licenzia due giocatori

Due giocatori del Maiorca, Bryan Reyna e Samu Alex Pinto, sono stati fermati dalle forze dell'ordine per aver violato il coprifuoco, presente anche in Spagna come misura restrittiva. La trasgressione non è stata gradita dal club, che ha deciso di intervenire in modo drastico licenziando i due giocatori. Lo riporta il quotidiano spagnolo Ultima Hora, che riporta che lo regolamento interno del Maiorca vietava espressamente comportamenti di questo genere.

