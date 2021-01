VIDEO Olimpia Milano-Valencia 95-80 | highlights e sintesi Eurolega | Datome show | meneghini in zona playoff

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)ha sconfittoper 95-80 nel match valido per l’2021 di basket. L’ha confezionato una prestazione di lusso tra le mura amiche del Mediolanum Forum e ha trionfato con pieno merito, ottenendo il secondo successo consecutivo nella massima competizione continentale di basket dopo quello di venerdì scorso nella tana del Real Madrid. Ihanno travolto gli spagnoli grazie a una prestazione autorevole, indirizzando la contesa nel secondo quarto e confermandosi saldamente in. A mettersi maggiormente in luce sono stati Gigi, che chiude a quota 27 punti; in doppia cifra anche Malcolm Delaney (17 punti), Zach LeDay (15 punti) e Kevin Punter (14 punti). Di seguito ilcon gli ...