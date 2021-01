VIDEO / La fidanzata di Tonali risponde ad un follower: “Perché non posta foto con me?” (Di martedì 12 gennaio 2021) "Come mai Sandro non ha mai postato una foto con te? Non ti dà fastidio?". Ecco la risposta della fidanzata del giocatore rossonero, Giulia Pastore... Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 12 gennaio 2021) "Come mai Sandro non ha maito unacon te? Non ti dà fastidio?". Ecco la risdelladel giocatore rossonero, Giulia Pastore... Golssip.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO fidanzata Minaccia diffusione video hard dell’ex fidanzata: condannato a 9 anni Grandangolo Agrigento Minaccia diffusione video hard dell’ex fidanzata: condannato a 9 anni

Per mesi ha ricattato la ex chiedendole soldi e rapporti sessuali e minacciandola che in caso di rifiuto avrebbe diffuso i filmati hard che i due avevano girato mentre erano fidanzati. La giovane, per ...

Lei lo lascia e lui la ricatta: "Pagami o diffondo i nostri video hard", condannato a 9 anni

Pena severa per un diciannovenne, arrestato alla fine del 2019, quando ancora andava al liceo. Sarebbe riuscito a spillare circa 600 euro alla sua ex allora minorenne. Per i suoi 18 anni la giovane si ...

