Viaggio nella grande bellezza – Roma | anticipazioni e streaming del documentario

Leggi su tpi

(Di martedì 12 gennaio 2021) Questa sera, martedì 12 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con, doc-evento con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. Lo speciale realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, illustra con parole e immagini ladi, la città eterna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.è un museo a cielo aperto senza eguali al mondo. Bocci racconta la Capitale con i suoi tesori, quelli più belli e ricchi di storia: dal Campidoglio ai Fori, da Ponte Sant’Angelo a Palazzo Colonna. Girata nel periodo del primo lockdown, la puntata mostra luoghi come Piazza di Spagna o Piazza Navona da una ...