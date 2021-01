Vent’anni dalla mucca pazza, Coldiretti: “Italia Paese più green in Europa” (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – Dopo l’emergenza mucca pazza l’Italia è diventata il Paese più green d’Europa con l’agroalimentare che è oggi la prima ricchezza del Paese con 538 miliardi di valore dai campi agli scaffali fino alla ristorazione che garantisce 3,6 milioni di posti di lavoro e vale il 25% del Pil. È quanto afferma la Coldiretti nel ricordare che il 12 gennaio 2001 è stato individuato nella provincia di Brescia il primo bovino in Italia colpito dal cosiddetto morbo della mucca pazza, l’encefalopatia spongiforme bovina (Bse) diagnosticata per la prima volta in un allevamento in Gran Bretagna nel 1985 e poi diffusa in tutta Europa. Una dimostrazione oggettiva che – sottolinea la Coldiretti – dallo shock dell’ultima grande epidemia, prima del Covid, impressa nella memoria collettiva è nata un’Italia migliore grazie alla scelta di investire su un progetto strutturale di rigenerazione che ha consentito al Paese di conquistare primati europei dal punto di vista quantitativo e qualitativo. L’agricoltura italiana a distanza di 20 anni è – precisa la Coldiretti – prima in Europa per valore aggiunto ma è anche la più green dell’Unione, con 311 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 70mila aziende agricole bio, oltre al primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari. Leggi su dire (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – Dopo l’emergenza mucca pazza l’Italia è diventata il Paese più green d’Europa con l’agroalimentare che è oggi la prima ricchezza del Paese con 538 miliardi di valore dai campi agli scaffali fino alla ristorazione che garantisce 3,6 milioni di posti di lavoro e vale il 25% del Pil. È quanto afferma la Coldiretti nel ricordare che il 12 gennaio 2001 è stato individuato nella provincia di Brescia il primo bovino in Italia colpito dal cosiddetto morbo della mucca pazza, l’encefalopatia spongiforme bovina (Bse) diagnosticata per la prima volta in un allevamento in Gran Bretagna nel 1985 e poi diffusa in tutta Europa. Una dimostrazione oggettiva che – sottolinea la Coldiretti – dallo shock dell’ultima grande epidemia, prima del Covid, impressa nella memoria collettiva è nata un’Italia migliore grazie alla scelta di investire su un progetto strutturale di rigenerazione che ha consentito al Paese di conquistare primati europei dal punto di vista quantitativo e qualitativo. L’agricoltura italiana a distanza di 20 anni è – precisa la Coldiretti – prima in Europa per valore aggiunto ma è anche la più green dell’Unione, con 311 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 70mila aziende agricole bio, oltre al primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari.

PeccatoA : RT @sevenblog_it: Il coccodrillo ad artem per i vent'anni dalla morte di Fabrizio de André. - sevenblog_it : Il coccodrillo ad artem per i vent'anni dalla morte di Fabrizio de André. - io_marinella : Ventidue anni dalla morte di De André e 20 anni di Esteve a Genova: tributo a Faber in streaming - elerub11 : RT @theStewieee: @la_kuzzo Certa sinistra è quanto di più lontano dal “popolo”possa esserci. Hanno le solite ricette da anni 70 che in un m… - Roky99760738 : RT @theStewieee: @la_kuzzo Certa sinistra è quanto di più lontano dal “popolo”possa esserci. Hanno le solite ricette da anni 70 che in un m… -

Ultime Notizie dalla rete : Vent’anni dalla Eccellenze italiane. Bennati cesti natalizi, un'azienda di alta professionalità impegnata nel sociale. Fortune Italia