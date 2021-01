Vaccino, somministrate quasi 720mila dosi. Il primo carico di Moderna è in Italia: nella notte ha oltrepassato il Brennero (Di martedì 12 gennaio 2021) Dal 27 dicembre a oggi, in Italia sono state somministrate 718.797 dosi del Vaccino Pfizer-Biontech, il primo medicinale contro il coronavirus autorizzato dall’Agenzia europea del farmaco. Il dato, riportato sul portale del ministero della Salute, è aggiornato a mezzanotte ed è destinato a salire ulteriormente nelle prossime ore: in giornata sono attesi sia la distribuzione completa della terza tranche di dosi da parte di Pfizer, sia la consegna delle prime 47mila fiale prodotte da Moderna, l’azienda statunitense che ha incassato il via libera dell’Ema a inizio anno. Il camion partito dal Belgio è arrivato al Brennero intorno alle 2 di notte e ora punta dritto per Roma, scortato dal settimo reggimento carabinieri di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Dal 27 dicembre a oggi, insono state718.797delPfizer-Biontech, ilmedicinale contro il coronavirus autorizzato dall’Agenzia europea del farmaco. Il dato, riportato sul portale del ministero della Salute, è aggiornato a mezzaed è destinato a salire ulteriormente nelle prossime ore: in giornata sono attesi sia la distribuzione completa della terza tranche dida parte di Pfizer, sia la consegna delle prime 47mila fiale prodotte da, l’azienda statunitense che ha incassato il via libera dell’Ema a inizio anno. Il camion partito dal Belgio è arrivato alintorno alle 2 die ora punta dritto per Roma, scortato dal settimo reggimento carabinieri di ...

