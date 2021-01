Vaccino Pomezia-Oxford, chiesta l’autorizzazione all’Ema (Di martedì 12 gennaio 2021) Al Vaccino Moderna e a quello di Pfizer-Biontech, potrebbe presto aggiungersene anche un terzo. Si tratta del Vaccino made in Pomezia-Oxford, sviluppato da Astrazeneca, che ha richiesto all’Ema l’autorizzazione, tanto che si potrebbe arrivare ad una decisione entro il 29 gennaio. A renderlo noto la stessa Ema, l’agenzia europea per i medicinali, con un comunicato: “Ema ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all’immissione condizionale in commercio per un Vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford“. EMA receives the application for a conditional marketing authorisation of #COVID19 Vaccine AstraZeneca: https://t.co/FVoelj9uvP pic.twitter.com/rpPoVEcNPk — EU Medicines Agency (@EMA News) January ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021) AlModerna e a quello di Pfizer-Biontech, potrebbe presto aggiungersene anche un terzo. Si tratta delmade in, sviluppato da Astrazeneca, che ha richiesto, tanto che si potrebbe arrivare ad una decisione entro il 29 gennaio. A renderlo noto la stessa Ema, l’agenzia europea per i medicinali, con un comunicato: “Ema ha ricevuto una ridi autorizzazione all’immissione condizionale in commercio per uncontro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di“. EMA receives the application for a conditional marketing authorisation of #COVID19 Vaccine AstraZeneca: https://t.co/FVoelj9uvP pic.twitter.com/rpPoVEcNPk — EU Medicines Agency (@EMA News) January ...

