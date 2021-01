Vaccino Oxford Astrazeneca | presentata la richiesta di autorizzazione all’Agenzia europea del farmaco Ema Decisione entro il 29 gennaio

(Di martedì 12 gennaio 2021) L’Ema ha dichiarato chee l’Università dihanno presentato un’offerta formale per l’del lorocontro il coronavirus e che unapotrebbe arrivareil 29. Lo si legge in un comunicato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Buone notizie! Visto che scarseggiano le dosi... L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha reso noto che AstraZeneca e l’Università di Oxford hanno presentato una richiesta per la commercializzazion ...L'Agenzia del farmaco europea (Ema) ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per il vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford. L'Ema potrebbe dare una sua valutazione ...