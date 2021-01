Vaccino Oxford AstraZeneca | l’Ema riceve la richiesta di autorizzazione

Leggi su ck12

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ilè pronto per essere approvato dall’Agenzia europea del farmaco: via libera atteso entro il 29 gennaio. Amilcar Orfali/Getty ImagesL’agenzia europea del farmaco (Ema) ha ricevuto laufficiale diper ilsviluppato dain collaborazione con l’Università di. L’approvazione al siero anti Covid, che ha già ricevuto l’ok nel Regno Unito, in India, in Argentina, nella Repubblica Dominicana, in Messico e in Marocco, dovrebbe arrivare entro il 29 gennaio. Quellosarebbe il terzore l’nell’Unione Europea, dopo quello di Moderna e di Pfizer-BioNTech. ...