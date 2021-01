Vaccino Moderna: prime dosi a Iss. Alto Adige, vaccinazione inizia da over 80 (Di martedì 12 gennaio 2021) Visto l'Alto numero di obiettori tra il personale sanitario e quello nelle rsa, in Alto Adige la vaccinazione anti-Covid inizia subito dagli over 80 e di altre categorie a rischio. Lo ha annunciato l'... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Visto l'numero di obiettori tra il personale sanitario e quello nelle rsa, inlaanti-Covidsubito dagli80 e di altre categorie a rischio. Lo ha annunciato l'...

petergomezblog : #Vaccino, somministrate quasi 720mila dosi. Italia prima nella Ue. Il primo carico di Moderna è arrivato: nella not… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-Covid di Moderna dovrebbe proteggere dal coronavirus per almeno un anno: lo ha detto il direttore m… - istsupsan : È tutto pronto per l’arrivo in Iss delle prime dosi del #vaccino #moderna. Le prime 47mila dosi verranno stoccate e… - giovcusumano : RT @istsupsan: 47.000 dosi di vaccino #Moderna arrivate presso la sede #ISS; dopo le procedure di stoccaggio in una stanza adibita all'inte… - StracciVolano : RT @claudiomontar: #vaccino Moderna da domani inizia la distribuzione C'è bisogno dei cambiare/migliorare le regole e orientarle verso gli… -