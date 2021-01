Vaccino Moderna in Italia e il nuovo Piano pandemico (Di martedì 12 gennaio 2021) È arrivato in Italia il Vaccino Covid di Moderna. Vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto Sono 47mila le dosi in consegna. Lo stock che giungerà a Roma e sarà portato all’Istituto Superiore di Sanità, per poi essere distribuito a livello locale. Si sta valutando la possibilità di indicare ulteriori categorie per questa prima fase della campagna di vaccinazioni anti-Covid, con la dotazione di dosi Pfizer. I vaccinati al momento sono 714.151 e con tutte le problematiche riguardanti le scorte e gli ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 gennaio 2021) È arrivato inilCovid diCovid 19: le cose da sapere guarda le foto Sono 47mila le dosi in consegna. Lo stock che giungerà a Roma e sarà portato all’Istituto Superiore di Sanità, per poi essere distribuito a livello locale. Si sta valutando la possibilità di indicare ulteriori categorie per questa prima fase della campagna di vaccinazioni anti-Covid, con la dotazione di dosi Pfizer. I vaccinati al momento sono 714.151 e con tutte le problematiche riguardanti le scorte e gli ...

