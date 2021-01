Vaccino Covid, il caso del consenso degli anziani incapaci che sono ospiti delle rsa (Di martedì 12 gennaio 2021) È il direttore sanitario, o in sua assenza, il responsabile medico, a esprimere il consenso per chi non è in condizioni di farlo. Può farlo in forma scritta e, insieme con la documentazione medico sul paziente, comunica la richiesta al giudice tutelare che entro 48 ore deve convalidare o negare il consenso. È la norma prevista dal governo nell’ultimo decreto per permettere la vaccinazione ad esempio degli ospiti anziani delle residenze sanitarie che non possono esprimere il loro consenso. La questione era stata posta prima dell’inizio della campagna vaccinale e risolta con questa procedura. In questi giorni è stata sollevata, soprattutto in Piemonte, la questione ma c’è una risposta anche per i casi più complicati offerta dal Tribunale di Milano con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) È il direttore sanitario, o in sua assenza, il responsabile medico, a esprimere ilper chi non è in condizioni di farlo. Può farlo in forma scritta e, insieme con la documentazione medico sul paziente, comunica la richiesta al giudice tutelare che entro 48 ore deve convalidare o negare il. È la norma prevista dal governo nell’ultimo decreto per permettere la vaccinazione ad esempioresidenze sanitarie che non posesprimere il loro. La questione era stata posta prima dell’inizio della campagna vaccinale e risolta con questa procedura. In questi giorni è stata sollevata, soprattutto in Piemonte, la questione ma c’è una risposta anche per i casi più complicati offerta dal Tribunale di Milano con ...

TgLa7 : #Covid: focolaio in rsa Prato, positivi anche 21 vaccinati. Dosi vaccino somministrate una settimana prima della positività - rubio_chef : Immensa come sempre #PatriziaCecconi. L’unica in Italia a dire le cose come stanno, l’unica capace di chiamare le c… - istsupsan : 47.000 dosi di vaccino #Moderna arrivate presso la sede #ISS; dopo le procedure di stoccaggio in una stanza adibita… - ale__ssja : RT @istsupsan: 47.000 dosi di vaccino #Moderna arrivate presso la sede #ISS; dopo le procedure di stoccaggio in una stanza adibita all'inte… - Syrenaegiziana : RT @istsupsan: 47.000 dosi di vaccino #Moderna arrivate presso la sede #ISS; dopo le procedure di stoccaggio in una stanza adibita all'inte… -