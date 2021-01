Vaccino Covid, Bassetti: "Apriamo a vaccinazioni in farmacie e da medici famiglia" (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Dobbiamo evitare di centralizzare le vaccinazioni con una struttura unica che assume i medici, gli infermieri, gli assistenti sanitari. Mentre dovremmo lavorare su ciò che c'è già coinvolgendo nelle vaccinazioni, con accordi, le farmacie e i medici di famiglia, usando le caserme e affidando alle Regioni la gestione dell'eventuale personale in più che potrebbe arrivare". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova., parlando delle vaccinazioni anti-Covid. "La struttura commissariale fatta così com'è, ahimè, va poco lontano. Dobbiamo affidarci a chi è sul territorio", ha concluso. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Dobbiamo evitare di centralizzare lecon una struttura unica che assume i, gli infermieri, gli assistenti sanitari. Mentre dovremmo lavorare su ciò che c'è già coinvolgendo nelle, con accordi, lee idi, usando le caserme e affidando alle Regioni la gestione dell'eventuale personale in più che potrebbe arrivare". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova., parlando delleanti-. "La struttura commissariale fatta così com'è, ahimè, va poco lontano. Dobbiamo affidarci a chi è sul territorio", ha concluso.

