Vaccino Covid, Astrazeneca chiede autorizzazione all'Ema (Di martedì 12 gennaio 2021) L'Aja, 12 gennaio 2020 - Un altro passo in avanti sui vaccini . L' Ema , l'Agenzia europea per i medicinali, ha reso noto che Astrazeneca e l'Università di Oxford hanno presentato una richiesta di l'...

Per fortuna entro gennaio sarà disponibile anche il vaccino AstraZeneca

Buone notizie! Visto che scarseggiano le dosi... L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha reso noto che AstraZeneca e l’Università di Oxford hanno presentato una richiesta per la commercializzazion ...

