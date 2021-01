Vaccino AstraZeneca: presentata richiesta autorizzazione all’EMA, risposta entro il 29 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – entro il 29 gennaio potrebbe arrivare il via libera per il Vaccino anti Covid di AstraZeneca da parte dell’EMA. La comunicazione arriva direttamente dall’Agenzia Europea del Farmaco che ha annunciato di aver ricevuto la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionale per un Vaccino Covid-19 sviluppato dalla casa farmaceutica e dall’Università di Oxford. “La valutazione del Vaccino, noto come Vaccino COVID-19 AstraZeneca, procederà secondo una tempistica accelerata. Un parere sull’autorizzazione all’immissione in commercio potrebbe essere emesso entro il 29 gennaio durante la riunione del comitato scientifico per i medicinali per uso umano dell’EMA, a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) –il 29potrebbe arrivare il via libera per ilanti Covid dida parte dell’EMA. La comunicazione arriva direttamente dall’Agenzia Europea del Farmaco che ha annunciato di aver ricevuto la domanda diall’immissione in commercio condizionale per unCovid-19 sviluppato dalla casa farmaceutica e dall’Università di Oxford. “La valutazione del, noto comeCOVID-19, procederà secondo una tempistica accelerata. Un parere sull’all’immissione in commercio potrebbe essere emessoil 29durante la riunione del comitato scientifico per i medicinali per uso umano dell’EMA, a ...

