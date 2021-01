Vaccino AstraZeneca, grosse novità per fine gennaio anche in Italia (Di martedì 12 gennaio 2021) Il nostro Paese attende gli sviluppi che riguardano il Vaccino AstraZeneca. L’Italia ha investito più di tutti nel progetto, ci sono news in merito. anche il Vaccino AstraZeneca giunge finalmente al termine della Fase 3 e vede i responsabili del progetto avanzare formale richiesta per la distribuzione di massa. La azienda biofarmaceutica inglese è sul L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) Il nostro Paese attende gli sviluppi che riguardano il. L’ha investito più di tutti nel progetto, ci sono news in merito.ilgiunge finalmente al termine della Fase 3 e vede i responsabili del progetto avanzare formale richiesta per la distribuzione di massa. La azienda biofarmaceutica inglese è sul L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

