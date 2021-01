Vaccino anti covid: tutte le fake news spiegate dall’ISS (Di martedì 12 gennaio 2021) Alessandro Nunziati L’Istituto superiore di sanità ha risposto ai dubbi e alle fake news sul Vaccino anti covid-19. In Italia le vaccinazioni sono iniziate a fine dicembre e sono gratuite. La precedenza è stata data al personale sanitario e alle persone anziane nelle Rsa, poi seguirà un piano che prevede l’immunizzazione delle categorie più a rischio e, infine, del resto della popolazione. Insieme alla campagna di vaccinazione, è iniziata anche quella d’informazione. L’Iss ha pubblicato delle Faq che intendono chiarire tutte le incertezze sul Vaccino e smentire le false notizie che sono state diffuse. Le Faq dell’Istituto superiore di sanità I vaccini anti Sars-CoV-2 sono stati preparati troppo in fretta e non sono sicuri? Falso. I vaccini ... Leggi su improntaunika (Di martedì 12 gennaio 2021) Alessandro Nunziati L’Istituto superiore di sanità ha risposto ai dubbi e allesul-19. In Italia le vaccinazioni sono iniziate a fine dicembre e sono gratuite. La precedenza è stata data al personale sanitario e alle persone anziane nelle Rsa, poi seguirà un piano che prevede l’immunizzazione delle categorie più a rischio e, infine, del resto della popolazione. Insieme alla campagna di vaccinazione, è iniziata anche quella d’informazione. L’Iss ha pubblicato delle Faq che intendono chiarirele incertezze sule smentire le false notizie che sono state diffuse. Le Faq dell’Istituto superiore di sanità I vacciniSars-CoV-2 sono stati preparati troppo in fretta e non sono sicuri? Falso. I vaccini ...

RobertoBurioni : Effetti collaterali? Modifiche del DNA? Effetti sulla fertilità? Del vaccino anti-COVID-19 Ne parliamo stasera a… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, lo hanno ricevuto quasi 600mila italiani: la Campania ha utilizzato quasi tutte le dosi, la Lom… - Europarl_IT : La strada per uscire dalla pandemia passa dalla vaccinazione. Ecco perché l'UE si è assicurata fino a 2,3 miliardi… - rotaruchristina : RT @Agenzia_Ansa: Il vaccino anti-Covid di Moderna dovrebbe proteggere dal coronavirus per almeno un anno: lo ha detto il direttore medico… - FZignale : RT @FiltCgil: Lavoratrici e lavoratori dei #trasporti siano inseriti in prima fase somministrazioni del vaccino anti #COVID19 Lo abbiamo s… -