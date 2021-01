Vaccino anti-covid: 'Precedenza anche per gli autisti del trasporto pubblico' (Di martedì 12 gennaio 2021) Coronavirus, c'è chi vuole un lockdown e la 'vaccinazione di massa' 10 gennaio 2021 anche gli autisti e tutto il personale di Trentino Trasporti siano inclusi nelle categorie da vaccinare. Lo chiedono ... Leggi su trentotoday (Di martedì 12 gennaio 2021) Coronavirus, c'è chi vuole un lockdown e la 'vaccinazione di massa' 10 gennaio 2021glie tutto il personale di Trentino Trasporti siano inclusi nelle categorie da vaccinare. Lo chiedono ...

Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-Covid di Moderna dovrebbe proteggere dal coronavirus per almeno un anno: lo ha detto il direttore m… - Agenzia_Ansa : La #BioNTech, associata alla #Pfizer, ha stimato che potrà produrre 2 miliardi di dosi del suo vaccino anti-Covid e… - RobertoBurioni : Effetti collaterali? Modifiche del DNA? Effetti sulla fertilità? Del vaccino anti-COVID-19 Ne parliamo stasera a… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ???? 'Sono gli Stati membri che decidono quante dose verranno consegnate in una certa settimana'. Lo ha dichiarato Sandr… - lavocedigenova : Coronavirus, piano vaccinazione anti-covid: in consegna in Liguria 19.890 dosi di vaccino Pfizer Biontech -