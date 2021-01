Vaccino anti-Covid | cittadini sanniti favorevoli o contrari? – VIDEO 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – La grande maggioranza deisi dichiara favorevole a vaccinarsi. Qualcuno dice addirittura che non vede l’ora, considerando l’iniezione dell’doto l’unica via di fuga dalla ‘prigionia’ a cui ci ha costretto la pandemia di Coronavirus. Cresce, dunque, la fiducia verso il, anche se spesso alimentata dalla preoccupazione per il rischio infettivo e dal senso di vulnerabilità al contagio, soprattutto per le persone più anziane. Pochi invece coloro che qualche dubbio in più ancora se lo pongono e sostengono che non si vaccineranno per scongiurare ogni possibile effetto collaterale. A destare maggiori sospetti sono i tempi molto ridotti con cui è stato prodotto e approvato il nuovodoto in ...