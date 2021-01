Vaccino anti Covid anche a Zingonia e Ponte San Pietro: oltre 400 le dosi somministrate (Di martedì 12 gennaio 2021) Continua la campagna di vaccinazione anti Covid-19 degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi – Gruppo San Donato (Policlinico San Pietro, Policlinico San Marco, Smart Clinic Le Due Torri e Oriocenter e Centro Diagnostico di Treviglio). Più di 400 tra medici, infermieri, operatori sanitari dei due ospedali, hanno ricevuto finora il Vaccino di Pfizer/BioNTech. Al Policlinico San Marco il primo a vaccinarsi è stato il direttore sanitario, professor Giancarlo Borra, mentre al Policlinico San Pietro la direttrice sanitaria Eleonora Botta. “I vaccini sono efficaci e sicuri e oggi rappresentano l’unico strumento per superare l’attuale grave emergenza sanitaria, nella speranza che si realizzi presto la fine della pandemia – commenta il professor Borra -. La battaglia contro il virus non è vinta. È necessario ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 gennaio 2021) Continua la campagna di vaccinazione-19 degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi – Gruppo San Donato (Policlinico San, Policlinico San Marco, Smart Clinic Le Due Torri e Oriocenter e Centro Diagnostico di Treviglio). Più di 400 tra medici, infermieri, operatori sanitari dei due ospedali, hanno ricevuto finora ildi Pfizer/BioNTech. Al Policlinico San Marco il primo a vaccinarsi è stato il direttore sanitario, professor Giancarlo Borra, mentre al Policlinico Sanla direttrice sanitaria Eleonora Botta. “I vaccini sono efficaci e sicuri e oggi rappresentano l’unico strumento per superare l’attuale grave emergenza sanitaria, nella speranza che si realizzi presto la fine della pandemia – commenta il professor Borra -. La battaglia contro il virus non è vinta. È necessario ...

