Vaccinazioni, come sarà la fase due. Ipotesi più dosi alle regioni virtuose: ecco quali sono (Di martedì 12 gennaio 2021) Al momento guida l’Umbria con il 102,3% delle dosi (oltre la dotazione perché da una fiala Pfizer si possono ricavare 6 dosi invece di 5), seguita da Valle d’Aosta (99,9%), Campania (97,6%), Veneto (96,6%), Toscana (95,1%). Leggi su ilsole24ore (Di martedì 12 gennaio 2021) Al momento guida l’Umbria con il 102,3% delle(oltre la dotazione perché da una fiala Pfizer si posricavare 6invece di 5), seguita da Vd’Aosta (99,9%), Campania (97,6%), Veneto (96,6%), Toscana (95,1%).

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni come Vaccinazioni, come sarà la fase due. Ipotesi più dosi alle regioni virtuose: ecco quali sono Il Sole 24 ORE Vaia ottimista: "Col vaccino italiano Reithera il paese sarà autosufficiente"

Il vaccino è entrato nella seconda fase di sperimentazione: "Saranno prodotte 100 milioni di dosi, lo stato deve darci sostegno economici" ...

Giannetta (FI): “Cosa è cambiato dal Piano Covid al Piano Vaccini? Nubi prima, nebbia adesso”

Non si riesce a vedere la luce perché, ancora una volta, manca un piano scritto. Il Governo nazionale - dichiara il Consigliere - ha elaborato un programma generale su cui il soggetto attuatore di ogn ...

