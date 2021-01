Vaccinati senza alcun diretto ad esserlo: i centomila “abusivi” ricevono del vaccino contro il Covid (Di martedì 12 gennaio 2021) Più di 100.000 persone, su un totale di settecentomila, si sono vaccinate contro il Covid senza averne avuto alcun diritto, in quanto non appartenenti a nessuna delle categorie che il protocollo ha indicato come più esposte al contagio per ragioni professionali o semplicemente più fragili sotto il profilo della vulnerabilità fisica. Si tratterebbe, più nello specifico, di personale non sanitario, categoria nella quale confluiscono tutti coloro che lavorano nelle Asl e negli ospedali: cuochi, addetti alla manutenzione, amministrativi, dirigenti. E che, nonostante siano meno esposti al contagio, già dal primo giorno della campagna vaccinale hanno, in più di un caso, preso il posto a chi in prima linea c’è stato da inizio pandemia. L’intervento del Nas Gli agenti del Nas si sono messi subito al ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 gennaio 2021) Più di 100.000 persone, su un totale di sette, si sono vaccinateilaverne avutodiritto, in quanto non appartenenti a nessuna delle categorie che il protocollo ha indicato come più esposte al contagio per ragioni professionali o semplicemente più fragili sotto il profilo della vulnerabilità fisica. Si tratterebbe, più nello specifico, di personale non sanitario, categoria nella quale confluiscono tutti coloro che lavorano nelle Asl e negli ospedali: cuochi, addetti alla manutenzione, amministrativi, dirigenti. E che, nonostante siano meno esposti al contagio, già dal primo giorno della campagna vaccinale hanno, in più di un caso, preso il posto a chi in prima linea c’è stato da inizio pandemia. L’intervento del Nas Gli agenti del Nas si sono messi subito al ...

