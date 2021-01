Usa, Trump attacca la Pelosi: «L’impeachment è una ridicola caccia alle streghe» (Di martedì 12 gennaio 2021) Ore difficilissime per Donald Trump. Incalzato dalla richiesta di impeachment depositata al Congresso e abbandonato dai maggiorenti del Gop, il suo partito, il presidente cerca un exit strategy per congedarsi dalla Casa Bianca. In queste ore Fox News ha diffuso un’indiscrezione, secondo cui The Donald avrebbe ammesso una parte di responsabilità per i disordini scoppiati mercoledì scorso a Washington. Lo avrebbe fatto nel corso di una telefonata con il capogruppo repubblicano alla Camera, Kevin McCarthy. Secondo l’emittente, lo stesso McCarthy ne avrebbe poi informato i suoi colleghi svelando un ulteriore retroscena. Pare infatti che Trump abbia in un primo momento tentato di scaricare la responsabilità dell’assalto a Capitol Hill agli “Antifa” infiltratisi tra i suoi sostenitori. Ma avrebbe cozzato contro la decisa reazione dell’interlocutore: «Non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Ore difficilissime per Donald. Incalzato dalla richiesta di impeachment depositata al Congresso e abbandonato dai maggiorenti del Gop, il suo partito, il presidente cerca un exit strategy per congedarsi dalla Casa Bianca. In queste ore Fox News ha diffuso un’indiscrezione, secondo cui The Donald avrebbe ammesso una parte di responsabilità per i disordini scoppiati mercoledì scorso a Washington. Lo avrebbe fatto nel corso di una telefonata con il capogruppo repubblicano alla Camera, Kevin McCarthy. Secondo l’emittente, lo stesso McCarthy ne avrebbe poi informato i suoi colleghi svelando un ulteriore retroscena. Pare infatti cheabbia in un primo momento tentato di scaricare la responsabilità dell’assalto a Capitol Hill agli “Antifa” infiltratisi tra i suoi sostenitori. Ma avrebbe cozzato contro la decisa reazione dell’interlocutore: «Non ...

