Usa: Salvini, 'Trump responsabile assalto, non ha detto state a casa' (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - ”La mascherina di Trump la ho a casa. Se vuoi te la dono. Le immagini dei giorni scorsi sono state vergognose. Rischiano di vanificare una presidenza che di cose buone ne ha fatte. Quando vedi gente che assalta un Parlamento io sto dall'altra parte". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, in una conversazione con Enrico Lucci che andrà in onda stasera su Rai3 a #cartabianca. La responsabilità di quanto accaduto è di Trump?, ha domandato Lucci. "Evidentemente - ha risposto Salvini - sì. Sicuramente non gli ha detto subito: state tranquilli, state a casa”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - ”La mascherina dila ho a. Se vuoi te la dono. Le immagini dei giorni scorsi sonovergognose. Rischiano di vanificare una presidenza che di cose buone ne ha fatte. Quando vedi gente che assalta un Parlamento io sto dall'altra parte". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo, in una conversazione con Enrico Lucci che andrà in onda stasera su Rai3 a #cartabianca. La responsabilità di quanto accaduto è di?, ha domandato Lucci. "Evidentemente - ha risposto- sì. Sicuramente non gli hasubito:tranquilli,”.

