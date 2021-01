Usa, Salvini: “Peccato per quelle immagini, Trump è stato il primo presidente a non fare guerre” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Le vie sono due: o le elezioni – ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca – oppure per me rimane un’ipotesi praticabile un governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della giustizia”. Parla così il Il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista a Libero commentando la possibile crisi di governo. E sui possibili contatti con Renzi Salvini precisa: “Nessun messaggio con Renzi. Ma voglio vedere se va fino in fondo con Conte. Se così fosse, ripeto, la via maestra è andare a elezioni anticipate. Altrimenti, sui temi di cui ho detto, penso che l’Italia ci seguirebbe in massa e il Parlamento anche”. Il leader leghista esclude anche la possibilità di un governo ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021) “Le vie sono due: o le elezioni – ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca – oppure per me rimane un’ipotesi praticabile un governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della giustizia”. Parla così il Il leader della Lega Matteoin un’intervista a Libero commentando la possibile crisi di governo. E sui possibili contatti con Renziprecisa: “Nessun messaggio con Renzi. Ma voglio vedere se va fino in fondo con Conte. Se così fosse, ripeto, la via maestra è andare a elezioni anticipate. Altrimenti, sui temi di cui ho detto, penso che l’Italia ci seguirebbe in massa e il Parlamento anche”. Il leader leghista esclude anche la possibilità di un governo ...

