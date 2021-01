Usa | rischio di nuove violenze dopo l’assalto al Congresso

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 gennaio 2021) di Anthony M. Quattrone, Ph.D. La tensione, innescata dai sostenitori di Donald Trump condel 6 gennaio 2021 a Capitol Hill, sta crescendo pericolosamente. Un documento interno del Federal Bureau of Investigations (FBI), ottenuto dalla rete televisiva ABC, riporta di gruppi armati che pianificanoai palazzi dei governatori e alle sedi delle parlamentari dei 50 stati. Gli attacchi saranno lanciati, secondo il documento, fra il 16 e il 20 gennaio, inoltre si accenna anche a un nuovo attacco ale ai palazzi del governo federale fra il 17 e il 20 gennaio. La notizia è arrivata alle 20:00 di lunedì 11 gennaio 2021; lo stesso giorno in cui la Camera ha iniziato la procedura per incriminare il Presidente Donald Trump per i fatti del 6 gennaio. È molto probabile che la Camera approvi l’impeachment del presidente ...