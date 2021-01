Usa: Nyt, McConnell apre all'impeachment di Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il leader dei senatori repubblicani, Mitch McConnel sembra aprire all'impeachment del presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump. E' quanto rileva il 'New York Times' che cita alcuni collaboratori del senatore che dicono in particolare che McConnell "è contento dell'impeachment, sostenendo che così magari sarà più facile eliminare Trump dal partito repubblicano". Inoltre McConnell ritiene che Trump avrebbe commesso reati da impeachment e che è quindi contento che i democratici si stanno muovendo per metterlo in stato d'accusa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il leader dei senatori repubblicani, Mitch McConnel sembra aprire all'del presidente degli Stati Uniti uscente Donald. E' quanto rileva il 'New York Times' che cita alcuni collaboratori del senatore che dicono in particolare che"è contento dell', sostenendo che così magari sarà più facile eliminaredal partito repubblicano". Inoltreritiene cheavrebbe commesso reati dae che è quindi contento che i democratici si stanno muovendo per metterlo in stato d'accusa.

Usa: Allerta dell'Fbi, minacce contro Biden, Harris e Pelosi

L'Fbi sta monitorando notizie di minacce al presidente eletto in vista della cerimonia di giuramento del 20 gennaio. Oltre 150 persone sono sospettate nelle indagini sull'assalto a Capitol Hill. Biden ...

