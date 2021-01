Usa, il pericolo non sta solo in ciò che è successo ma anche in quel che viene raccontato (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’ottobre del 2017 ho fatto in questo blog un primo riesame dei primi mesi di operato del primo (e più strano) presidente americano che sia riuscito in questo secolo ad entrare nella Casa Bianca senza provenire dalla politica. Lui infatti, anche se si è presentato come rappresentante del Partito Repubblicano, non è mai stato prima un politico, ma un affarista miliardario con forti interessi nel campo immobiliare e nelle sale da gioco di alto livello (il più grande casinò del New Jersey è suo). Per questo, pur rispettando la sua elezione, formalmente regolare, ma densa di punti interrogativi per quel suo spavaldo modo di fare capace di minimizzare anche problematiche molto serie sul piano economico e sociale, già dopo pochi mesi dalla sua inaugurazione ho deciso di scrivere un post, intitolato Donald Trump, l’alieno alla Casa Bianca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’ottobre del 2017 ho fatto in questo blog un primo riesame dei primi mesi di operato del primo (e più strano) presidente americano che sia riuscito in questo secolo ad entrare nella Casa Bianca senza provenire dalla politica. Lui infatti,se si è presentato come rappresentante del Partito Repubblicano, non è mai stato prima un politico, ma un affarista miliardario con forti interessi nel campo immobiliare e nelle sale da gioco di alto livello (il più grande casinò del New Jersey è suo). Per questo, pur rispettando la sua elezione, formalmente regolare, ma densa di punti interrogativi persuo spavaldo modo di fare capace di minimizzareproblematiche molto serie sul piano economico e sociale, già dopo pochi mesi dalla sua inaugurazione ho deciso di scrivere un post, intitolato Donald Trump, l’alieno alla Casa Bianca ...

tpi : Un anno fa 700 psichiatri avevano avvertito il Congreso Usa: “Temiamo l’instabilità mentale di Trump, può diventare… - Noovyis : (Usa, il pericolo non sta solo in ciò che è successo ma anche in quel che viene raccontato) Playhitmusic - - babbuezzu : #CapitalHill L'agente #EugeneGoodman ha impedito all'#ArmataBrancaleone dello #ziomatto di entrare nelle camere de… - EstateMartino : @Capezzone @atlanticomag @DelpapaMax Dai sondaggi indipendenti risulta che negli Usa il 60% degli Americani è arrab… - MerloRosario : È EVIDENTE CHE LA DEMOCRAZIA IN USA È MANIPOLATA PREOCCUPANTE METTERE IL BAVAGLIO AL PRESIDENTE AMERICANO IN CARICA… -