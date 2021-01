Usa, Fbi monitora minacce a Biden in vista del giuramento - Lui: 'Non ho paura di giurare all'aperto' (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo quanto riportato dalla Cnn l' Fbi sta monitorando notizie di 'varie minacce di fare del male al presidente eletto Joe Biden in vista della cerimonia di giuramento' del 20 gennaio. Secondo l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo quanto riportato dalla Cnn l' Fbi stando notizie di 'variedi fare del male al presidente eletto Joeindella cerimonia di' del 20 gennaio. Secondo l'...

Corriere : Usa, Fbi: «proteste armate» pianificate in tutti i 50 Stati fino a insediamento Biden - MediasetTgcom24 : Usa, l'Fbi lancia l'allerta per possibili proteste il 17 gennaio #Usa - HuffPostItalia : 'Proteste in Usa il 17 gennaio': l'allarme dell'Fbi - giulianofalco : RT @teoxandra: L’FBI ha ricevuto informazioni su un gruppo armato identificato che intendeva recarsi a Washington il 16 gennaio. Hanno avve… - TerrinoniL : Usa, Fbi: «proteste armate» pianificate in tutti i 50 Stati -