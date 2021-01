Usa, Biden riceve la seconda dose del vaccino e si prepara al giuramento. Il video (Di martedì 12 gennaio 2021) Usa, Biden riceve la seconda dose del vaccino e si prepara al giuramento Roma, 12 gen. (askanews) – Joe Biden ha ricevuto la sua seconda dose di vaccino contro il Covid-19. Il presidente eletto degli Stati Uniti, 78 anni, ha scherzato prima di ricevere il vaccino, togliersi il blazer e restare in t-shirt: “Scusate – ha detto – sono un po’ vestito male per la mia iniezione”. “La priorità ha ribadito è vaccinarsi tutti il prima possibile. Solo insieme, uniti, possiamo sconfiggere questo virus”. Mancano pochi giorni al suo insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio. L’Fbi ha messo in guardia a seguito di minacce all’incolumità di Biden e nuovi ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021) Usa,ladele sialRoma, 12 gen. (askanews) – Joeha ricevuto la suadicontro il Covid-19. Il presidente eletto degli Stati Uniti, 78 anni, ha scherzato prima dire il, togliersi il blazer e restare in t-shirt: “Scusate – ha detto – sono un po’ vestito male per la mia iniezione”. “La priorità ha ribadito è vaccinarsi tutti il prima possibile. Solo insieme, uniti, possiamo sconfiggere questo virus”. Mancano pochi giorni al suo insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio. L’Fbi ha messo in guardia a seguito di minacce all’incolumità die nuovi ...

