Uomini e donne, perché Simone Bolognesi ha lasciato (Di martedì 12 gennaio 2021) Il cavaliere del Trono over ha deciso di abbandonare il programma e lo ha fatto spiegando i motivi che l'hanno portato a questa decisione. Riflessione raccolta in un post pubblicato sul suo profilo ... Leggi su today (Di martedì 12 gennaio 2021) Il cavaliere del Trono over ha deciso di abbandonare il programma e lo ha fatto spiegando i motivi che l'hanno portato a questa decisione. Riflessione raccolta in un post pubblicato sul suo profilo ...

chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - TizianaFerrario : Nuova apertura di #PapaFrancesco alle #donne.Potranno leggere la Parola di Dio durante le messe, svolgere un serviz… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - RdiMilano : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuorilegge… - SamaRosa70 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuorilegge… -