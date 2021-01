Uomini e Donne, Beatrice Buonocore abbandona lo studio: Volano offese pesanti (Di martedì 12 gennaio 2021) A Uomini e Donne Beatrice Buonocore decide nella puntata di ieri di abbandonare alcuna volta lo studio di Maria De Filippi. La giovane corteggiatrice di Davide Donadei infatti, si è mostrata delusa ma in particolar modo sofferente nel vedere l’ennesima esterna affettuosa tra il tronista e l’altra corteggiatrice. Beatrice Buonocore infatti, nelle scorse settimane ha confessato in un’esterna di essere innamorata di Davide. Parole forti che hanno emozionato particolarmente il tronista ma anche i telespettatori da casa che, hanno visto Beatrice aprirsi completamente nei suoi sentimenti. Nella puntata di ieri però, Davide ha deciso di portare in esterna solo una corteggiatrice alla volta. Questo per riuscire a viversi le esterne senza ... Leggi su giornal (Di martedì 12 gennaio 2021) Adecide nella puntata di ieri dire alcuna volta lodi Maria De Filippi. La giovane corteggiatrice di Davide Donadei infatti, si è mostrata delusa ma in particolar modo sofferente nel vedere l’ennesima esterna affettuosa tra il tronista e l’altra corteggiatrice.infatti, nelle scorse settimane ha confessato in un’esterna di essere innamorata di Davide. Parole forti che hanno emozionato particolarmente il tronista ma anche i telespettatori da casa che, hanno vistoaprirsi completamente nei suoi sentimenti. Nella puntata di ieri però, Davide ha deciso di portare in esterna solo una corteggiatrice alla volta. Questo per riuscire a viversi le esterne senza ...

