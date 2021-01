Union Berlino-Bayer Leverkusen: formazioni e in tv (Di martedì 12 gennaio 2021) Union Berlino-Bayer Leverkusen, match valido per la sedicesima giornata di Bundesliga, si giocherà venerdi 15 gennaio 2021 alle ore 20.30 allo stadio An Der Alten Forsterei di Berlino. Come arrivano le squadre? L’ Union Berlino, quinto in classifica con 26 punti, è la vera sorpresa della Bundesliga avendo perso nelle ultime cinque gare soltanto una volta oltre aver conquistato 8 punti giocando contro tre delle prime 4 in classifica. Il Bayer Leverkusen è terzo in classifica con 29 punti a meno 4 dalla capolista Bayern Monaco. Nel turno precedente è stato fermato in casa dal Werder Brema. Union Berlino-Bayer Leverkusen: Le probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021), match valido per la sedicesima giornata di Bundesliga, si giocherà venerdi 15 gennaio 2021 alle ore 20.30 allo stadio An Der Alten Forsterei di. Come arrivano le squadre? L’, quinto in classifica con 26 punti, è la vera sorpresa della Bundesliga avendo perso nelle ultime cinque gare soltanto una volta oltre aver conquistato 8 punti giocando contro tre delle prime 4 in classifica. Ilè terzo in classifica con 29 punti a meno 4 dalla capolistan Monaco. Nel turno precedente è stato fermato in casa dal Werder Brema.: Le probabili ...

