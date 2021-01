UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio 2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) anticipazioni puntata 1107 di Una VITA di mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio 2021: Marcia finalmente si è risvegliata dall’operazione e le sue condizioni di salute appaiono in netto miglioramento. Dopo il felice esito dell’intervento a Marcia, tutti gli abitanti di Acacias sono grati a Genoveva per aver contribuito alla svolta positiva. Non tutti, però, sono dello stesso avviso: Ursula, infatti, avverte qualcosa di strano e diffida della sua padrona. Grazie all’aiuto di Liberto, Felipe riesce a recuperare un anello di fidanzamento e così scatta il momento romantico: l’uomo chiede a Marcia di sposarlo! Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di martedì 12 gennaio 2021)1107 di Unadi13 e14: Marcia finalmente si è risvegliata dall’operazione e le sue condizioni di salute appaiono in netto miglioramento. Dopo il felice esito dell’intervento a Marcia, tutti gli abitanti di Acacias sono grati a Genoveva per aver contribuito alla svolta positiva. Non tutti, però, sono dello stesso avviso: Ursula, infatti, avverte qualcosa di strano e diffida della sua padrona. Grazie all’aiuto di Liberto, Felipe riesce a recuperare un anello di fidanzamento e così scatta il momento romantico: l’uomo chiede a Marcia di sposarlo! Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

