Una vita anticipazioni: Mauro e Yolanda bloccano il viaggio di Marcia? (Di martedì 12 gennaio 2021) Felipe si prepara a partire con Barcellona per portare Marcia in un ospedale dove potrà ricevere tutte le cure del caso. Al suo fianco ci sarà anche Genoveva ma l’avvocato non sospetta nulla. Quando si renderà conto del losco piano della donna? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap di domani, 13 gennaio 2021. Una vita ci aspetta come sempre domani su Canale 5 alle 14,10. Vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1106 di Acacias 38 per cercare anche di scoprire che cosa ne sarà di Marcia. La ragazza si riprenderà? Il piano di Genoveva è molto chiaro: far si che la donna si riprenda e poi portarle via dopo Felipe, in questo modo la farà soffrire ancora di più. Nel frattempo Bellita ha scoperto che Alfonso vuole lei per il suo film ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 gennaio 2021) Felipe si prepara a partire con Barcellona per portarein un ospedale dove potrà ricevere tutte le cure del caso. Al suo fianco ci sarà anche Genoveva ma l’avvocato non sospetta nulla. Quando si renderà conto del losco piano della donna? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata della soap di domani, 13 gennaio 2021. Unaci aspetta come sempre domani su Canale 5 alle 14,10. Vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1106 di Acacias 38 per cercare anche di scoprire che cosa ne sarà di. La ragazza si riprenderà? Il piano di Genoveva è molto chiaro: far si che la donna si riprenda e poi portarle via dopo Felipe, in questo modo la farà soffrire ancora di più. Nel frattempo Bellita ha scoperto che Alfonso vuole lei per il suo film ...

