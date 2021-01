Una città chiamata Little Italy. Umberto Mucci (We Italians) intervista i promotori dell’iniziativa (Di martedì 12 gennaio 2021) Little Italy? Sarà una città. L’autore e Ceo di We the Italians, Umberto Mucci intervista Kristy Eanes e Chris Dorer, “due amici dell’Arkansas che …da tempo sono impegnati a rendere ufficiale quello che è oggi solo ufficioso: dare alla zona in cui vivono, e dove da un secolo ci sono molte e belle tracce di Italia, il nome ufficiale di Little Italy”. “Nella maggior parte delle grandi città d’America – spiega Chris – ci sono quartieri chiamati Little Italy. Little Rock non ha mai avuto un quartiere chiamato Little Italy perché gli italiani tendevano ad adottare uno stile di vita più agricolo; non si sono mai sentiti parte di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021)? Sarà una. L’autore e Ceo di We theKristy Eanes e Chris Dorer, “due amici dell’Arkansas che …da tempo sono impegnati a rendere ufficiale quello che è oggi solo ufficioso: dare alla zona in cui vivono, e dove da un secolo ci sono molte e belle tracce di Italia, il nome ufficiale di”. “Nella maggior parte delle grandid’America – spiega Chris – ci sono quartieri chiamatiRock non ha mai avuto un quartiere chiamatoperché gli italiani tendevano ad adottare uno stile di vita più agricolo; non si sono mai sentiti parte di ...

