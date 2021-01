Un posto al sole, svelato il vero motivo dell’addio di Nina Soldano (Di martedì 12 gennaio 2021) Perché Nina Soldano ha lasciato Un posto al sole? L’attrice che interpreta Marina ha abbandonato la soap dopo diversi anni, lasciando nello sconforto il pubblico che segue da sempre le vicende che ruotano intorno a palazzo Palladini. In una delle ultime puntate dello show abbiamo visto Marina lasciare Napoli, decisa a iniziare una nuova vita. Nell’episodio speciale di Capodanno, il fidanzato di Marina, Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) era stato ricoverato in ospedale e la donna da subito era apparsa disperata, così tanto da scegliere di lasciare la città per prendersi cura di lui. Non è ancora chiaro cosa accadrà al personaggio, nella soap Un posto al sole da moltissimi anni, di certo il suo addio ha scatenato i commenti dei fan, disperati per questo colpo di scena. “Un ... Leggi su dilei (Di martedì 12 gennaio 2021) Perchéha lasciato Unal? L’attrice che interpreta Marina ha abbandonato la soap dopo diversi anni, lasciando nello sconforto il pubblico che segue da sempre le vicende che ruotano intorno a palazzo Palladini. In una delle ultime puntate dello show abbiamo visto Marina lasciare Napoli, decisa a iniziare una nuova vita. Nell’episodio speciale di Capodanno, il fidanzato di Marina, Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) era stato ricoverato in ospedale e la donna da subito era apparsa disperata, così tanto da scegliere di lasciare la città per prendersi cura di lui. Non è ancora chiaro cosa accadrà al personaggio, nella soap Unalda moltissimi anni, di certo il suo addio ha scatenato i commenti dei fan, disperati per questo colpo di scena. “Un ...

