UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 18 al 22 gennaio 2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 18 a venerdì 22 gennaio 2021: Filippo vuole fuggire dai rapitori, ma Leonardo potrebbe compromettere la riuscita del suo piano. Cerruti affronta Sarti con grande determinazione, con risultati opposti a quelli immaginati. All'orizzonte ci sono dei cambiamenti nella linea editoriale di Radio Golfo 99, l'emittente in cui lavora Michele. Dopo una nottata rocambolesca, Filippo riesce a tornare a casa, ma per Leonardo le cose non vanno altrettanto bene. Il ritorno di Chiara sembra causare un piccolo terremoto in radio, ma Silvia continua ad essere ottimista sul futuro lavorativo di Michele. Cerruti decide di affrontare Sarti, ma la situazione prende una piega inaspettata.

