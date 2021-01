Un cervello in miniatura creato in laboratorio (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono piccoli quanto una capocchia di spillo, ma fatti della stessa materia di cui è fatto il cervello. I mini-organi che vedete in questo filmato, ideati per sostituire gli animali nei test di laboratorio, sono stati sviluppati dai ricercatori del dipartimento di bio e neuroingegneria del Wyss Center di Ginevra, in Svizzera. Le straordinarie immagini, che ci portano al loro interno e che rendono possibile studiare nel dettaglio anche un neurone alla volta, sono merito delle tecniche di microscopia elettronica impiegate dagli scienziati, che consentono di guardare dentro ai minuscoli aggregati di cellule a una risoluzione senza precedenti, e senza intaccare o danneggiarne le strutture. Una vera rivoluzione per l’intera ricerca sugli organoidi, che con questo metodo potranno essere studiati in tutta la loro complessità senza più bisogno di essere ... Leggi su wired (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono piccoli quanto una capocchia di spillo, ma fatti della stessa materia di cui è fatto il. I mini-organi che vedete in questo filmato, ideati per sostituire gli animali nei test di, sono stati sviluppati dai ricercatori del dipartimento di bio e neuroingegneria del Wyss Center di Ginevra, in Svizzera. Le straordinarie immagini, che ci portano al loro interno e che rendono possibile studiare nel dettaglio anche un neurone alla volta, sono merito delle tecniche di microscopia elettronica impiegate dagli scienziati, che consentono di guardare dentro ai minuscoli aggregati di cellule a una risoluzione senza precedenti, e senza intaccare o danneggiarne le strutture. Una vera rivoluzione per l’intera ricerca sugli organoidi, che con questo metodo potranno essere studiati in tutta la loro complessità senza più bisogno di essere ...

iamboreddjwbs : nessuno: io mio cervello ogni 3 minuti: no! ottudols dio bestia da soma in miniatoma in minia minia miniasoma da ze… - Emilianobronzo2 : @PieroPelu Ascolta questo sono burattini e Trump è un coglione vanno arrestati tutti punto. Siamo tutti burattini a… -

Ultime Notizie dalla rete : cervello miniatura Gocce di anatomia: il “cervello viscerale”, sfatiamo alcuni miti Sanità in Sicilia Un cervello in miniatura creato in laboratorio

Gli scienziati in cerca di alternative alla sperimentazione animale hanno sviluppato questi organi in miniatura a partire da cellule cerebrali: e funzionano proprio bene, a giudicare da questo video ...

Gli scienziati in cerca di alternative alla sperimentazione animale hanno sviluppato questi organi in miniatura a partire da cellule cerebrali: e funzionano proprio bene, a giudicare da questo video ...