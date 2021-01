"Un casino, ha anche finto". Travaglio fuori di senno contro Renzi. E da Floris volano pesanti accuse (Di martedì 12 gennaio 2021) "Non riesco a spiegarmi di cosa stiamo parlando a meno che non sia in antipatia il premier. Chi ha armato questo casino da un mese è Matteo Renzi: non ha ritirato le ministre nonostante le minacce e oggi ha fatto finta di essere cacciato". Così Marco Travaglio, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, durissimo nei confronti del leader di Italia viva a proposito della crisi di governo. Travaglio spiega che in questo momento una caduta del governo sarebbe controproducente per l'Italia: "Si deve licenziare una bozza per il Recovery Fund, bisogna decidere le misure contro il Covid 19 e lavorare sullo scostamento di bilancio. Tutto questo necessita un governo al pieno delle facoltà e non di emergenza", spiega il direttore del Fatto quotidiano. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) "Non riesco a spiegarmi di cosa stiamo parlando a meno che non sia in antipatia il premier. Chi ha armato questoda un mese è Matteo: non ha ritirato le ministre nonostante le minacce e oggi ha fatto finta di essere cacciato". Così Marco, ospite di Giovannia DiMartedì, durissimo nei confronti del leader di Italia viva a proposito della crisi di governo.spiega che in questo momento una caduta del governo sarebbeproducente per l'Italia: "Si deve licenziare una bozza per il Recovery Fund, bisogna decidere le misureil Covid 19 e lavorare sullo scostamento di bilancio. Tutto questo necessita un governo al pieno delle facoltà e non di emergenza", spiega il direttore del Fatto quotidiano.

