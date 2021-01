Umberto Calcagno: “Metà dei club pagano gli stipendi puntualmente” (Di martedì 12 gennaio 2021) Umberto Calcagno, presidente dell’Aic ha parlato in occasione della videoconferenza di presentazione del nuovo album Panini che festeggia i 60 anni: “Metà della società professionistiche continuano a pagare gli stipendi puntualmente, se c’é da un lato la necessità di affrontare nel migliore dei modi questa seconda fase dobbiamo anche valorizzare chi sta gestendo bene il passato per affrontare un momento di crisi – spiega Calcagno che poi parla dell’eventualità di nuovi tagli – Non sono previsti taglia, anche perché le situazioni sono le più diverse. . La nostra disponibilità c’è, ma non può essere uguale per tutti. Non può essere così”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021), presidente dell’Aic ha parlato in occasione della videoconferenza di presentazione del nuovo album Panini che festeggia i 60 anni: “della società professionistiche continuano a pagare gli, se c’é da un lato la necessità di affrontare nel migliore dei modi questa seconda fase dobbiamo anche valorizzare chi sta gestendo bene il passato per affrontare un momento di crisi – spiegache poi parla dell’eventualità di nuovi tagli – Non sono previsti taglia, anche perché le situazioni sono le più diverse. . La nostra disponibilità c’è, ma non può essere uguale per tutti. Non può essere così”. SportFace.

