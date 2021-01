Ultimi sondaggi Ixè | censura social | cosa pensano gli italiani?

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 12 gennaio 2021) La decisione di Facebook e Twitter dire il presidente americano Donald Trump colpevole, secondo imedia, di aver aizzato con i suoi post e le sue parole le proteste culminate nell’assalto a Capitol Hill ha generato, come era prevedibile, numerose polemiche e diviso la piazza politica e non tra favorevoli e contrari. I favorevoli benedicono il bandi Donald Trump spiegando che chi dispensa fake news – nel caso dell’inqulino della Casa Bianca sono le elezioni americane “rubate” dai democratici – deve essereto. Segui Termometro Politico su Google News: la ricerca Ixè sullaweb Sul tema aveva condotto anzitempo un’indagine Ixè. Dalla rilevazione era emerso con chiarezza come la maggioranza degli ...