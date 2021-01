Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di mercoledì 13 gennaio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24 Ore 19.57 – Tutto fermo per il Papu – Secondo quanto riferito da Sky Sport, al momento l’Atalanta non è in trattativa con nessuna squadra di Serie A per la cessione del Papu Gomez. I costi dell’operazione, almeno 10 milioni di euro, bloccano di fatto qualsiasi interessamento da parte dei club di Serie A. Situazione identica anche per quello che riguarda il mercato estero. Ore 19.33 – Torino, Vagnati ci prova per Kouamé – Secondo quanto riferito da Sportitalia, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati questo pomeriggio ha incontrato Michelangelo Minieri, procuratore di Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano è in uscita ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 19.57 – Tutto fermo per il Papu – Secondo quanto riferito da Sky Sport, al momento l’Atalanta non è in trattativa con nessuna squadra diA per la cessione del Papu Gomez. I costi dell’operazione, almeno 10 milioni di euro, bloccano di fatto qualsiasi interessamento da parte dei club diA. Situazione identica anche per quello che riguarda il mercato estero. Ore 19.33 – Torino, Vagnati ci prova per Kouamé – Secondo quanto riferito da Sportitalia, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati questo pomeriggio ha incontrato Michelangelo Minieri, procuratore di Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano è in uscita ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Cts: prorogare stato emergenza al 31 luglio. Locatelli, contrario ad ... Il Sole 24 ORE Samsung presenta al CES le innovazioni per il 2021

L’edizione 2021 del Consumer Electronic Show di Las Vegas è entrata nel vivo, con Samsung che ha svelato i suoi prodotti hi-tech per la casa. Al centro c’è l’intelligenza artificiale dell’azienda, che ...

Sampdoria, ipotesi Brescia per La Gumina. Le ultime

Arrivato Ernesto Torregrossa, pare ridursi sempre più lo spazio lì davanti per Antonino La Gumina. Si muove la Sampdoria sul mercato, in entrata ma anche in uscita: nelle ultime ore si è registrato un ...

