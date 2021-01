Ufficiale | Ascoli | tesserato l’esterno Stoian

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 gennaio 2021) L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Adrian Marius, esterno sinistro, nato a Craiova, in Romania, l’11 febbraio 1991., che ieri pomeriggio ha sostenuto il suo primo allenamento con l’(foto), è reduce dall’esperienza nelle file del Viitorul Constanta. Nella sua lunga carriera vanta 95 presenze in Serie A e 118 in B: Roma, Pescara, Bari, Chievo, Genoa, Crotone, Steaua Bucarest, Livorno e Viitorul Constanta i club in cui ha militato. Ha vestito tutte le maglie della Nazionale rumena, dalle rappresentative giovanili fino alla Nazionale maggiore. L’Calcio accoglie con un caloroso benvenuto Adrian, che vestirà la maglia n. 8. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.