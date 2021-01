Udin Jump Development, la kermesse di Salto in Alto. 27 gennaio 2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) Più forte del virus che ha attanagliato tutto il mondo, più potente delle difficoltà che hanno vessato l’organizzazione, più entusiasmante e contagioso che mai nel riportare in Friuli un evento sportivo di caratura ormai mondiale. Mercoledì 27 gennaio, Udine sarà ancora una volta teatro di Udin Jump Development, la kermesse di SAlto in Alto, giunta nel 2021 alla sua terza edizione, che quest’anno alzerà ancora l’asticella.Alessandro Talotti, Mario Gasparetto e Massimo Di Giorgio, i tre organizzatori del meeting, già entrato nel novero delle principali manifestazioni internazionali dedicate all’atletica leggera e nella Top 4 mondiale delle riunioni di SAlto in Alto, ... Leggi su udine20 (Di martedì 12 gennaio 2021) Più forte del virus che ha attanagliato tutto il mondo, più potente delle difficoltà che hanno vessato l’organizzazione, più entusiasmante e contagioso che mai nel riportare in Friuli un evento sportivo di caratura ormai mondiale. Mercoledì 27e sarà ancora una volta teatro di, ladiin, giunta nelalla sua terza edizione, che quest’anno alzerà ancora l’asticella.Alessandro Talotti, Mario Gasparetto e Massimo Di Giorgio, i tre organizzatori del meeting, già entrato nel novero delle principali manifestazioni internazionali dedicate all’atletica leggera e nella Top 4 mondiale delle riunioni diin, ...

